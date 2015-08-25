العثور على جثة متعفنة بالزراعات بإدفو شمال أسوان

تكثف الأجهزة الأمنية بأسوان جهودها لكشف هوية جثة عثر عليها داخل الزراعات بمنطقة إدفو قبلى شمال غرب محافظة أسوان.

تبلغ لمركز شرطة إدفو من أحد المواطنين بناحية أبو غلاب دائرة مركز إدفو بعثوره على جثة متعفنة مطموسة الملامح بالزراعات خاصته بذات الناحية.

وانتقل على الفور فريق بحثى لمكان الواقعة وتم فحص البلاغ وبالمعاينة الظاهرية للجثة تبين أنها لرجل فى العقد الرابع تقريبًا من عمره يرتدى كامل ملابسه وبفحص المتعلقات عثر على حافظة وعلبة سجائر ونقود فيما أشرفت الشرطة على نقل الجثة لإيداعها بمشرحة إدفو العمومية، فتحرر المحضر اللازم وتم إخطار نيابة للمركز للتحقيق.