خالد صلاح: زيارة الرئيس لروسيا تعود بالنفع فى المجالين العسكرى والاقتصادى

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية لها أهمية كبرى تجاه مصر ، إذ تعود زيارته لروسيا بالنفع الكبير فى المجالين العسكرى والاقتصادى، ومن ثم زيارته إلى الصين، التى تحيى علاقات تجارية كبيرة واقتصادية بين البلدين.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية لروسيا لها أهمية كبيرة على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، فى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن روسيا فاعلة فى هذا المكان، وأصبح دورها مهم جدًا فى مكافحة الإرهاب والسياحة داخل مصر، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من السياح الروس يقصدون شرم الشيخ والغردقة.

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع" إلى أن تزامن زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس السيسى لروسيا، تعطى مؤشرات على أهمية مناقشة الوضع السورى وحل الأزمة هناك.

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