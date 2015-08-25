أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خالد صلاح: زيارة الرئيس لروسيا تعود بالنفع فى المجالين العسكرى والاقتصادى

Google+ Print
خالد صلاح: زيارة الرئيس لروسيا تعود بالنفع فى المجالين العسكرى والاقتصادى خالد صلاح: زيارة الرئيس لروسيا تعود بالنفع فى المجالين العسكرى والاقتصادى
قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية لها أهمية كبرى تجاه ، إذ تعود زيارته لروسيا بالنفع الكبير فى المجالين العسكرى والاقتصادى، ومن ثم زيارته إلى الصين، التى تحيى علاقات تجارية كبيرة واقتصادية بين البلدين.

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، عبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الثانية لروسيا لها أهمية كبيرة على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والأمنية، فى مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن روسيا فاعلة فى هذا المكان، وأصبح دورها مهم جدًا فى مكافحة الإرهاب والسياحة داخل مصر، لاسيما أن هناك أعدادا كبيرة من السياح الروس يقصدون شرم الشيخ والغردقة.

وأشار رئيس تحرير "اليوم السابع" إلى أن تزامن زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، والرئيس السيسى لروسيا، تعطى مؤشرات على أهمية مناقشة الوضع السورى وحل الأزمة هناك.
>


>بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين
>

الرئيس السيسى يصل مقر مجلس النواب الروسى
>

ننشر صور الرئيس السيسى لحظة وصوله مطار مونوكوفا بموسكو
>

السيسى يبحث مع ولى عهد أبوظبى بموسكو بناء استراتيجية لمكافحة الإرهاب
>

السيسى يصل مطار مونوكوفا بالعاصمة الروسية.. ويبحث مع ولى عهد أبو ظبى فى مقر إقامته عددًا من القضايا الإقليمية.. ويلتقى رئيس البرلمان الروسى اليوم.. والرئاسة: الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع موسكو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا