محافظ الشرقية: مهلة أسبوعين لرؤساء المدن لحسم ملفات النظافة والإشغالات والتعديات… «الإعلام لا يرحم »

أصدر محافظ الشرقية بيانًا لرؤساء المدن والوحدات المحلية يُطالبهم بسرعة حل مشكلات المواطنين وكان نص البيان كالتالي :

” في إطار جهورنا لتطوير الجهاز الإداري في المحافظة لسرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين نؤكد على أن الأسبوعين القادمين سيكونا فاصلين بالنسبة للسادة رؤساء المدن والوحدات المحلية، حيث تجرى الاستعدادات للعيد القومي للمحافظة في 9/9 إن شاء الله. الكرة الآن في ملعبكم. الإعلام لايرحم وكل شيء على رأس المحافظ، ولهذا فإن الأيام القادمىة ستكون فاصلة للجميع.

> معايير رئيسية ستكون حاسمة في الحكم والتقييم وهي:

> 1. النظافة ثم النظافة ثم النظافة والتحخلص من أكوام القمامة.

> 2. التجميل وتزيين الشوارع والميادين الرئيسية.

> 3. مواجهة حاسمة للتعديات على الأراضي الزراعية ووأد عمليات البناء في مهدها.

> 4. إزالة الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري لمدننا وقرانا.

> 5. الإنجاز في برنامج مشروعك وعدد الحالات المستفيدة وقيمة القروض.

> الرسالة موجهة لكلٍ لكي يؤدي دوره وعلى جهاز المتابعة الميدانية بالتعاون مع الأجهزة المعنية الانتشار في مختلف ربوع المحافظة وقراها. إن أي قصور أو تلاعب سيواجه بكل حزم وبأش العقاب. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد ” .