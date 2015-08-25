وزير التعليم: 52 مليون لحل مشكلة زيادة الأعداد بالفصول وطالبة الصفر% ستأخذ حقها

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم خلال زيارته للمنيا، أن الخطة الإستراتيجية المقدمه للتعليم في عام 2014 ، 2015 تتضمن إعتماد مبلغ 52 مليون لحل مشكلة الكثافة الطلابيه بالفصول.

> وأضاف الوزير أنه لن يتم تعين أي معلم قبل محو أمية 4 أشخاص وبالنسبه للمعلمين الجدد في مسابقة ال30 ألف معلم فوجدنا أن الجميع يرغب أن يتم تسكينه بالقرب من محل إقامتهم، ولذلك تقرر صرف حوافز للمعينين في أماكن بعيده عن محال إقامتهم، وتم توقيع عقود لعدد 24 ألف معلم، حتي الأن والعدد المتبقي سوف يقومون بالتوقيع علي إقرارات تلزمهم بالعمل في المدارس والمناطق التي يوجد بها عجز وتحددها الوزارة.

> وبالنسبة للطالبه مريم التي حصلت علي صفر% في إمتحانات الثانوية العامة فنحن نحترم قرار القضاء وعندما تصدر النيابة العامة القرار سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه وستتقدم الوزارة باعتذار رسمي للطالبه وسوف يتم تحويل المتسببين للنيابة ولكن في حاله ثبوت أن كلامها مخالف للحقيقه فسيتم إتخاذ الإجراءات ضدها، واضاف ان مريم ليست الحاله الوحيده بل انها من بين 40 حاله منها 33 حاله تراجعت عن تظلمها ونعرف الظروف التي تمر بها الطالبه ولن تضار بأي حال من الأحوال.