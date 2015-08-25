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تقرير: عمر جابر أقنع بوردو بضمه وعليه إقناع الزمالك بالتخلي عنه

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تقرير: عمر جابر أقنع بوردو بضمه وعليه إقناع الزمالك بالتخلي عنه تقرير: عمر جابر أقنع بوردو بضمه وعليه إقناع الزمالك بالتخلي عنه

أفادت تقارير فرنسية أن عمر جابر ظهير الزمالك أقنع بوردو بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وخضع جابر لفترة معايشة لمدة أسبوع مع النادي الفرنسي.

وذكر موقع (بت فوتبول كلوب) الفرنسي أن جابر تمكن من إقناع ويلي سانيول المدير الفني لبوردو بضمه بعد مشاهدته في التدريبات ومباراة ودية أقيمت يوم الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن الفريق الفرنسي متخوف من تمسك الزمالك بسعر جابر الذي حدده وهو ثلاثة ملايين يورو، بينما يعرض بوردو 1.5 مليون يورو فقط.

وأبلغ مسؤولو بوردو اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بضرورة إقناع ناديه بالتخلي عنه بسعر أقل مما يطلبه.

وكما أشارت تقارير فرنسية أخرى أن عرض بوردو الرسمي سيصل الزمالك يوم الثلاثاء.

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