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إصابة 16 فى تصادم سيارتين بطريق السخنة القطامية

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إصابة 16 فى تصادم سيارتين بطريق السخنة القطامية إصابة 16 فى تصادم سيارتين بطريق السخنة القطامية
استقبل مستشفى السويس العام مساء اليوم 16 مصابا بكسور وجروح بينهم 4 مصابين فى حالة غير مستقرة على خلفية تصادم سيارتين ميكروباص وأخرى نقل بطريق السخنة القطامية.

تلقى اللواء جمال عبد البارى، مدير أمن السويس، إخطاراً من نقطة مستشفى السويس العام بوصول 16 شخصا مصابين على خلفية تصادم سيارتين بطريق القطامية، ما تسبب فى إيقاف الطريق 20 دقيقة حتى تمكنت إدارة تأمين الطرق من رفع مخلفات الحادث.

قال مصدر طبى: إن المصابين تم نقلهم للمستشفى عبر 15 سيارة إسعاف، وجار إسعافهم وتحديد حالتهم ومدى احتياجاهم لعمليات جراحية من عدمه، وجار تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.

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مصر 365