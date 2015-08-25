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وزير الزراعة: لدي قيادات فاسدة حصلوا على 26 مليون جنيه حوافز فى 4 سنوات

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وزير الزراعة: لدي قيادات فاسدة حصلوا على 26 مليون جنيه حوافز فى 4 سنوات وزير الزراعة: لدي قيادات فاسدة حصلوا على 26 مليون جنيه حوافز فى 4 سنوات

وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال

قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، إن الوزارة بها قيادات فاسدة موجودة، صرف لها حوافز خلال الأربع سنوات الماضية، بمقدار 26 مليون جنيه، متسائلا: من أين أتت هذه الأموال لصرفها للقيادات الفاسدة؟ مؤكدا أنه يكافح الفساد داخل الوزارة بالمعاونة مع الجيش والشرطة لكشف الفساد فى الأراضى وإرجاعها إلى الوزارة مرة أخرى.

وأضاف وزير الزراعة، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية ” أون تى فى” أنه وصل منذ قليل من محافظة جنوب سيناء، وقام بتوزيع داوجن بسعر 17 جنيها للكيلو وتم تخفيض الأسعار لكيلو اللحمة فى الفترة الماضية الى 55 جنيها للكيلو. وأشار الدكتور صلاح هلال، إلى أن هناك أماكن كثيرة يتم تأجيرها من وزارة الزراعة للمؤجرين، مؤكدا أنه لن يتهاون فى أى خلل يحدث فى الوزارة، مضيفا أن هناك لجنة لمكافحة الفساد تضم العديد من المستشارين وأعضاء من مركز المحاسبات والرقابة ووحدات مكافحة الفساد لتطهير الوزارة من الفساد المتفشى بها.

 

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