القرموطي يعلن تضامنه مع حملة «بلاها لحمة » ويؤكد: عشان الحكومة ضاربه لخمة

تضامن الإعلامي جابر القرموطي، مع حملة “بلاها لحمة” والتي أطلقت مؤخرًا، والتي تدعو لمقاطعة اللحوم بعد زيادة أسعارها بشكل كبير، حيث ظهر في حلقة اليوم من برنامجه مانشيت المذاع على اون تي وهو ممسكًا بـ”فخذة لحمة”وعلق عليها ورقة تحمل اسم الحملة ” بلاها لحمة ” عشان الحكومة ضربه لخمة.

وأضاف القرموطي “إحنا لا معاها ولا ضدها ولكننا متضامنين مع أي حركة مجتمع مدني تؤثر في الشارع لمصلحة المواطن حتى لو هنشتغل أراجوزات”.

وأضاف القرموطي: “أول مرة أشيل فخدة بالطريقة دي.. دايمًا بشوفها عند الجزار.. والقناة كلها عن بكرة أبيها واقفة تستقبلني أتاريهم بيرحبوا بالفخدة مش اللي شايلها”، وتابع: “هيقولوا ايه المذيع اللي بيأفور ده؟.. ايوة انا بأفور عشان تثبت في دماغ الناس.