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إضافة الشطة للطعام تحد من تناول المأكولات بشراهة.. وتكافح السمنة

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إضافة الشطة للطعام تحد من تناول المأكولات بشراهة.. وتكافح السمنة إضافة الشطة للطعام تحد من تناول المأكولات بشراهة.. وتكافح السمنة
أكدت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية فاعلية الشطة الحمراء فى مكافحة السمنة والتخلص من الوزن الزائد.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة أديلايد الأسترالية أن إضافة الشطة الحمراء إلى الطعام الذى نتناوله يساهم فى التخلص من الوزن الزائد.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن مادة الكابسايسين "Capsaicin"، التى تمنح الشطة طعمها المميز، تساهم فى الحد من كمية الطعام التى نتناولها، وذلك عن طريق تنشيط أحد المستقبلات داخل المعدة ويعرف باسم "TRPV1"، وينتج عن هذه العملية فى النهاية إرسال الإشارات الخاصة بالشبع سريعًا وبالتالى التوقف عن تناول الطعام.

وفى الوقت نفسه أكد الباحثون أن هذه المستقبلات يتم تثبيطها عن طريق الأطعمة الغنية بالدهون، وبالتالى يتأخر الشعور بالشبع ويتناول الإنسان قدرًا كبيرًا من السعرات الحرارية، ويصبح أكثر عرضة للإصابة بالسمنة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "PLOS ONE"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365