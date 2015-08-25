أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 13 شخصا فى تفجير انتحارى بالأنبار فى العراق

Google+ Print
مقتل 13 شخصا فى تفجير انتحارى بالأنبار فى العراق مقتل 13 شخصا فى تفجير انتحارى بالأنبار فى العراق
قتل مهاجم انتحارى ثلاثة عشر من الجنود العراقيين والميليشيات السنية المتحالفة معهم بالقرب من الرمادى التى يسيطر عليها المسلحين وهي عاصمة محافظة الأنبار غربى العراق، حسبما قال مسؤولون أمنيون عراقيون.

وأضاف المسؤولون أن الانتحاري استخدم سيارة تابعة للجيش للاقتراب من القوات المتقدمة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرمادي غرب بغداد اليوم الثلاثاء. وقالوا إن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

تحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على الرمادي وجزء كبير من المحافظة السنية الشاسعة.

القوات والميليشيات المتحالفة معها تقاتل مسلحي تنظيم الدولة لعدة أشهر في الأنبار، ولكنها لم تتمكن من إخراجهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم حتى الأن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365