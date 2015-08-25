مقتل 13 شخصا فى تفجير انتحارى بالأنبار فى العراق

قتل مهاجم انتحارى ثلاثة عشر من الجنود العراقيين والميليشيات السنية المتحالفة معهم بالقرب من الرمادى التى يسيطر عليها المسلحين وهي عاصمة محافظة الأنبار غربى العراق، حسبما قال مسؤولون أمنيون عراقيون.

وأضاف المسؤولون أن الانتحاري استخدم سيارة تابعة للجيش للاقتراب من القوات المتقدمة إلى الجنوب الشرقي من مدينة الرمادي غرب بغداد اليوم الثلاثاء. وقالوا إن سبعة أشخاص أصيبوا في الهجوم.

تحدث المسؤولون شريطة عدم ذكر أسمائهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكنه يحمل بصمات تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على الرمادي وجزء كبير من المحافظة السنية الشاسعة.

القوات والميليشيات المتحالفة معها تقاتل مسلحي تنظيم الدولة لعدة أشهر في الأنبار، ولكنها لم تتمكن من إخراجهم من المناطق الخاضعة لسيطرتهم حتى الأن.

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