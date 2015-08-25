مصر تدين وحشية وهمجية داعش الإرهابية بعد تدميرها معبد "بعل شمين" فى سوريا

أدانت مصر بشدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ، تفجير معبد بعل شمين الروماني في مدينة تدمر بوسط سوريا على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وقد أكد البيان على أن إدانة مصر لهذا العمل الهمجي الذي يخالف كافة القوانين والأعراف والتعاليم الدينية، ينبع من إدراكها للقيمة التاريخية لهذا المعبد الذي يعكس روافد التنوع الثقافي في سوريا.

وفي تعقيب للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أنه من الطبيعي أن تتألم مصر باعتبارها صاحبة أقدم حضارة عرفتها الإنسانية لوقوع مثل تلك الأفعال الغوغائية من تنظيمات إرهابية تعادي الإنسانية بكافة صورها وقيمها الحضارية، مجدداً الدعوة إلى تكاتف المجتمع الدولي من أجل محاربة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.