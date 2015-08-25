اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين فى بيروت وهتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام"

نشبت اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين وسط العاصمة اللبنانية بيروت، بعد محاولات المحتجين لاقتحام السراى الحكومى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل اليوم الثلاثاء.

وردد المتظاهرون هتافات: "الشعب يريد إسقاط النظام" بعد محاولات قوات مكافحة الشغب منعهم من اختراق السراى الحكومى، فيما منع منظمو التظاهرات بعض المتظاهرين من الاعتداء على قوات الأمن.

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