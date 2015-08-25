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انتقالات في الجول - الأهلي يقترب من ضم ربيعة

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انتقالات في الجول - الأهلي يقترب من ضم ربيعة انتقالات في الجول - الأهلي يقترب من ضم ربيعة

وصلت المفاوضات بين النادي الأهلي ونادي سبورتنج لشبونة إلى مراحل متقدمة بشأن المدافع المصري رامي ربيعة على الرغم من عدم إنهاء الاتفاق بشكل رسمي حتى الآن.

الأهلي أكد من قبل رغبته في استعادة مدافعه الدولي رامي ربيعة من جديد لتدعيم خط دفاع الفريق.

وعلم FilGoal.com إن المفاوضات بين الأهلي ولشبونة تطورت. واقتربت ربيعة بالفعل من العودة إلى الأهلي.

وعلى الرغم من تطور المفاوضات بين مسؤولي الأهلي ومسؤولي لشبونة إلا أنه وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على مبلغ الصفقة.

كما علم FilGoal.com برغبة الأهلي خلال الأيام المقبلة من سوق الانتقالات لحسم صفقة ربيعة.

ولم يدعم الأهلي خط دفاعه حتى الآن بأي صفقة جديدة في الوقت الذي نجح في إعادة أحمد فتحي من جديد إلى الفريق إلى جانب ضم جون أنطوي وماليك إيفونا ومحمد حمدي زكي وأحمد الشيخ وصالح جمعة.

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