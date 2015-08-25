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مؤتمر لأولياء أمور مدارس التعليم الفنى أول سبتمبر بالسويس

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مؤتمر لأولياء أمور مدارس التعليم الفنى أول سبتمبر بالسويس مؤتمر لأولياء أمور مدارس التعليم الفنى أول سبتمبر بالسويس

محمد عزب مدير عام التعليم الفنى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس عن تنظيم مؤتمر فى الأول من سبتمبر القادم لأولياء أمور الطلاب بالمدارس التعليم الفنى أول.

أضاف بيان صادر من المديرية أن المؤتمر سيقام فى تمام الساعة 10 صباحاً التعليم الفنى بمديرية التربية و التعليم ويهدف التوعية لشرح القرار الوزارى رقم 67 الصادر فى 11/ 2 / 2015 و الخاص بفتح فصول أو مدارس مهنية ملحقة بمدارس التعليم الفنى الصناعى و الزراعى و الفندقى نظام 3 سنوات.

قال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن المؤتمر يأتى فى إطار توعية أولياء أمور طلاب التعليم المهنى البالغ عددهم 670 طالباً بالمميزات التى يحققها التعليم الفنى للطالب .

أضاف عزب أن المؤتمر يسعى إلى نقل صورة حقيقة عن التعليم الفنى المهنى الذى بات على رأس أولويات عمل وزارة التعليم الفنى و التدريب.

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