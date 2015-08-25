بعد قليل..السيسى يلتقى رئيس صندوق استثمارات روسيا لبحث التعاون بين البلدين

يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الروسية إلى الاقتصاد المصرى.

كما سيلتقى الرئيس السيسي أيضا مع وزير الصناعة الروسى لمناقشة تطوير التعاون بين البلدين فى المجال الصناعى والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس.

كان الرئيس السيسي استعرض خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو مع رئيس مجلس الدوما الروسى سيرجي ناريشكين إجراء الانتخابات البرلمانية فى مصر والأوضاع في الشرق الأوسط.

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السيسى يصل مطار مونوكوفا بالعاصمة الروسية.. ويبحث مع ولى عهد أبو ظبى فى مقر إقامته عددًا من القضايا الإقليمية.. ويلتقى رئيس البرلمان الروسى اليوم.. والرئاسة: الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع موسكو

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