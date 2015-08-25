أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد قليل..السيسى يلتقى رئيس صندوق استثمارات روسيا لبحث التعاون بين البلدين

Google+ Print
بعد قليل..السيسى يلتقى رئيس صندوق استثمارات روسيا لبحث التعاون بين البلدين بعد قليل..السيسى يلتقى رئيس صندوق استثمارات روسيا لبحث التعاون بين البلدين
يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسى لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين وجذب الاستثمارات الروسية إلى الاقتصاد المصرى.

كما سيلتقى الرئيس أيضا مع وزير الصناعة الروسى لمناقشة تطوير التعاون بين البلدين فى المجال الصناعى والمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس.

كان الرئيس السيسي استعرض خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو مع رئيس مجلس الدوما الروسى سيرجي ناريشكين إجراء الانتخابات البرلمانية فى والأوضاع في الشرق الأوسط.
>


>بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين
>

الرئيس السيسى يصل مقر مجلس النواب الروسى
>

ننشر صور الرئيس السيسى لحظة وصوله مطار مونوكوفا بموسكو
>

السيسى يبحث مع ولى عهد أبوظبى بموسكو بناء استراتيجية لمكافحة الإرهاب
>

السيسى يصل مطار مونوكوفا بالعاصمة الروسية.. ويبحث مع ولى عهد أبو ظبى فى مقر إقامته عددًا من القضايا الإقليمية.. ويلتقى رئيس البرلمان الروسى اليوم.. والرئاسة: الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع موسكو
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا