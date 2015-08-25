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البابا تواضروس: أسافر إثيوبيا فى سبتمبر وكنيستهم تساعدنا بملف النيل

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البابا تواضروس: أسافر إثيوبيا فى سبتمبر وكنيستهم تساعدنا بملف النيل البابا تواضروس: أسافر إثيوبيا فى سبتمبر وكنيستهم تساعدنا بملف النيل
قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة الإثيوبية تربطها علاقات وثيقة بالمصرية، والإثيوبيون يقولون: "مار مرقس أبونا والإسكندرية أمنا".

وأضاف البابا تواضروس الثانى، خلال المؤتمر الصحفى لتوقيع بروتوكول حماية النيل: "الأب متياس بابا الكنيسة الإثيوبية يلعب دورًا فى مساعدة فى ملف مياه النيل وسوف أحضر فى إثيوبيا أهم عيد فى إثيوبيا وهو عيد الصليب فى نهاية سبتمبر المقبل"، مؤكّدًا أن حواراته مع جميع المسئولين الإثيوبيين تتضمن الحديث عن مياه النيل.

وأعرب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عن سعادته بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الرى مؤكدًا أن نهر النيل مركز رئيسى فى صلوات الكنيسة وتسمى صلوات "أوشيه" وترفع فيها الصلوات بقول: "يارب بارك مياه النيل".

وتابع البابا تواضروس الثانى: "لدينا عيد للنيل يسمى عيد النقطة ونحتفل به فى الـ19 من يونيو وهو عيد أول نقطة مياه تسقط فى نهر الحبشة وسمى فيما بعد بعيد الملاك ميخائيل، ونهر النيل مركز رئيسى فى الحياة.. فالحياة فى مصر تتألف من مثلث إنسان وأرض ونهر كما أن المصريين يسكنون فى 4% من مساحة مصر محبة للنهر وأن السكن أمام النيل من معايير الوجاهة الاجتماعية للمصريين".

وقال: "الشعب المصرى تأخر كثيرًا فى الهجرة خارج مصر لأننا نتمسك بالنهر فاللبنانيون هاجروا قبل المصريين بقرنين من الزمان فليس لديهم رابطة مع أنهارهم مثل علاقتنا بالنيل، ونعد أن نساهم فى الاهتمام بالنهر شريان حياتنا ونعد بتقديم الآباء الكهنة والخدام لتدريبهم فى وزارة الرى وسوف ينعكس ذلك على العظات ومدارس الأحد لكى ننهض بمصر".

وأشار البابا إلى أن دول العالم تقيس الموارد بمقاييس المياه والبترول، وأغنى الدول هى من تمتلك المياه والبترول ومصر تمتلك الاثنين رغم أن مصر دولة مصب وعلينا الحفاظ على مواردنا.

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مصر 365

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