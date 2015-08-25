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رئيس باليرمو مهاجما أليجري: أنت من يحتاج للنضوج وليس ديبالا!

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رئيس باليرمو مهاجما أليجري: أنت من يحتاج للنضوج وليس ديبالا! رئيس باليرمو مهاجما أليجري: أنت من يحتاج للنضوج وليس ديبالا!

شن ماوريتزيو زامبريني رئيس نادي باليرمو الإيطالي هجوما حادا على ماسيمو أليجري مدرب ميلان بسبب باولو ديبالا.

ديبالا انتقل من باليرمو إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية ولم يشارك أساسيا في أول مباراتين أساسيين للسيدة العجوز.

وقال ماوريتزيو: "إذ هناك شخص يحتاج إلى النمو والنضوج فهو أليجري وليس ديبالا".

وأضاف في حوار مطول مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية "أليجري مثله مثل أي مدرب إيطالي. يعتقد دائما إنه يقدر على التأثير اللعبة ولكنه لا يفهم إن اللاعبين الموهوبين يجب إعطائهم الحرية".

وعن ديبالا قال رئيس نادي باليرمو: "خلال موسمين أو ثلاث ديبالا سيكون ميسي جديد".

وأتم "أنا أراهن على ديبالا لم أرى أي بقوته خلال رئاستي".

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