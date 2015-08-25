ماركا: دييجو كوستا يرغب في العودة لأتليتكو مدريد.. ولكن

التقى دييجو كوستا مهاجم تشيلسي بالمدير الرياضي لناديه السابق أتليتكو مدريد ميجيل أنجيل قبل عدة أسابيع صدفة في إحدى الأماكن، وأبلغه برغبته في العودة لملعب فيسنتي كالديرون.

وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كوستا أبلغ المدير الرياضي للأتليتي برغبته في العودة للفريق مرة أخرى، مما جعل الأخير يقوم بالاتصال بوكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز.

ولكن مينديز أبلغ المدير الرياضي لأتليتكو مدريد بأن كوستا لن يرحل عن صفوف تشيلسي مطلقا خلال الفترة الحالية، وأن النادي الإنجليزي ليس لديه أي نية في التخلي عن المهاجم البرازيلي الأصل الإسباني الجنسية.

وكان كوستا قد افتتح أهدافه مع تشيلسي خلال الموسم الجاري بعدما سجل هدفا في مرمى ويست بروميتش في اللقاء الذي شهد فوز فريقه بثلاثة أهداف لهدفين في ثالث جولات الدوري الإنجليزي.