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هل يلحق بنزيمة بلقاء ريال مدريد أمام بيتيس

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هل يلحق بنزيمة بلقاء ريال مدريد أمام بيتيس هل يلحق بنزيمة بلقاء ريال مدريد أمام بيتيس

(إفي): تدرب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء في مدينة فالدبيباس الرياضية في يوم راحة الفريق وذلك لزيادة فرص لحاقه بمباراة ريال بتيس السبت المقبل والتعافي من إصابته.

وكان بنزيمة قد عاد مصابا من جولة الفريق في فترة الإعداد وبدأ يوم الاثنين في خوض المران الجماعي إلا أنه قرر يوم الثاثاء على الرغم من الراحة التي منحها المدرب رفائيل بنيتيز للاعبين القيام بتدريبات لتحسين مردوده البدني.

ويسعى اللاعب الفرنسي للعب في مباراة الريال المقبلة والتزاماته مع الفرنسي.

وكان ريال مدريد قد تعادل سلبيا في الجولة الأولى الأحد الماضي مع سبورتنج خيخون وهي المباراة التي غاب عنها بنزيمة.

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فيديو اليوم السابع

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