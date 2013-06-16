حبس 5 وبراءة 3 متهمين فى قضية الاعتداء على حرس الاتحادية

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس حكماً منذ قليل بالسجن خمس سنوات على 2 من المتهمين ، وتغريمهم مبلغ 500 جنيه ، وحبس 3 سنتين مع الشغل والزامهم بالمصاريف الجنائية براءة 3 فى قضية الاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث العنف التي وقعت في 12 يناير الماضي.

و قد وصل المتهمون لمقر محكمة التجمع الخامس وسط حراسة أمنية مشدده ، وتم ايداعهم قفص الاتهام ، وهم عنتر نجيب دغيش، وعمرو أحمد عبد الحميد، ورجب عبد الستار محمد، ومحمد السيد محمد، ومحمد عبد الحافظ محمد، محبوسين، في حين يحاكم 3 متهمين غيابيا هاربين وهم وائل عبد الحميد تمام، وعمرو علاء عبد الدايم ، ومحمود أحمد عطية.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته “محمود المظلوم” بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، هم الملازم السيسي و 6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى “المتهمين” عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات .

كما قام المتهمين باستخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام .