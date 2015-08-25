المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا يزور القاهرة

استقبل السفيرأسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار المبعوث الأمريكي الخاص الى ليبيا السيد جوناثان وينر والسفير الامريكى بالقاهرة ستيفان بيكروفت ، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع فى ليبيا وسبل انجاح الحوار الاممى الجارى وعدم السماح بعرقلته ، وكيفية التصدى لمخاطر تنامي الإرهاب فى ليبيا وخاصة تنظيم داعش الارهابي.

> وأعرب المبعوث الامريكى عن سعادته بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة لدعم الحل السياسي فى ليبيا ، مؤكدا أهمية تنسيق رؤى البلدين حول دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المزمع تشكيلها عقب إقرار الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة فى مجالات بناء القدرات ورفع كفاءتها القتالية والأمنية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

> من جانبه أعرب المجدوب عن تطلعنا لاستقرار الأوضاع فى ليبيا الشقيقة لأهمية ذلك بالنسبة لمصر ، وضرورة أن تكلل جهود الحوار السياسى بالنجاح فى جولة الصخيرات القادمة بالمغرب نهاية الأسبوع الجارى ، من أجل حقن دماء الشعب الليبى الشقيق وإعلاء مصلحته الوطنية ، والبدء فى دعم الحكومة للتخلص من براثن الارهاب الغاشم وتحقيق تطلعات الشعب .

> كما ناقش مساعد وزير الخارجية والمبعوث الامريكى الخاص مسأـلة ارتباط ظاهرتي الارهاب والجريمة المنظمة نظرا لاستغلال الجماعات الإرهابية الأموال غير المشروعة من الاتجار فى البشر فى تمويل أنشطتها الإرهابية .

> كما أتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بن مصر والولايات المتحدة لتعزيز التوافق حول دعم جهود الحوار ودعم حكومة الوفاق الوطني المزمعة من أجل الاسهام فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا وحفظ دماء الليبيين وتجفيف منابع الإرهاب الذى يهدد المنطقة ككل .