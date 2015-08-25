وزير التعليم من المنيا: سنغلق مراكز الدروس الخصوصيه قريباً‎

قال الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، أنه تم رصد 193 مدرسة بالمنيا تقع في أماكن خطرة وهناك 1900 مدرسة علي مستوي الجمهورية مغلقة لأعمال صيانة وستدخل الخدمة في أول الدراسه، بالاضافة الي رصد 1250 مركزا للدروس الخصوصيه بمحافظة المنيا وهي بذلك تعد المنيا اكبر المحافظات للدروس الخصوصيه وسيتم إغلاقها، وذلك وضعنا مجموعه من البدائل للقضاء علي مركز الدروس الخصوصيه.

> وأضاف الوزير خلال لقائه بمحافظ المنيا اللواء صلاح زيادة علي هامش زيارته للمحافظة لإفتتاح مدرستين للتعليم الأساسي، انه لاول مره يمكن للطالب اختيار المعلم وذلك من خلال المحاضرات التي سيقوم فريق من المعلمين باعطائها للطلاب، كما أن 30% من امتحانات الثانوية العامه سوف تعتمد علي مهارات التفكير وهي أقل النسب العالميه، وستكون هذه النسبة البداية لنصل للنسب العالميه 60%.

> وقال لوزير قررنا أعادة 300 الف نسخة كتاب مدرسي بسبب سوء الطبع كما أن أسئلة الثانوية العامة ستقيس مستوي التعليم والتفكير ، و70 % من الكتب المدرسيه وصلت لمديرات التعليم لاول مره قبل بداية العام الدارسي والكتب غير مرتبطة بالمصروفات وهناك برامج انشطة لاول مره عباره عن كراسة انشطه لتنمية مهات التفكير سيتم توزيعها من الصف الاول الابتدائي وحتي الثالث الاعدادي.

> وأوضح الوزير ننظر الي مشكلة الكثافة المدرسيه بالفصول وخلال 4 سنوات سيتم حل هذه المشكله ومن يتوقع ان البحر الأحمر والغردقه توجد بها كثافات، وهناك 500 مدرسه يتم خفض الكثافه بها حاليا وخاصة المدارس التي تزيد فيها الكثافه عن 60 طالب وستقوم المديريات التعليمه علي مستوي المحافظات بوضع مقترحات للحل.