اصنعي أفضل بلسم للشعر

عندما تقرئين عن طرق صنع بلسم للشعر قد تجدين الكثير من التعقيد والمبالغة، في حين أنّ أفضل أنواع بلسم الشعر الطبيعي لا تحتاج سوى العسل. فالعسل يعتبر من أفضل مرطبات الشعر. كما أنه يعمل على تحسين صحة بصيلات الشعر وفروة الرأس في نفس الوقت.

إليك أفضل طرق استخدام العسل لجمال وصحة شعرك لـ :

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1. الشعر الخشن:

إذا كان شعرك من النوع الخشن أو المتشابك أضيفي ملعقةً من العسل إلى الشامبو الخاص بك وستحصلين على خلطة لتنعيم الشعر؛ فالعسل رائع لفك تشابك الشعر الخشن وتحسين ملمسه ليتحول مع الوقت إلى شعر أكثر انسيابيةً.

2. بلسم غني للشعر:

العناية بالشعر تبدو أسهل مع العسل . اصنعي أسهل أنواع البلسم وأكثرها غنىً لشعرك بنفسك، وذلك بوضع العسل على شعرك بعد غسله بالشامبو الخاص بك، ثم ضعي غطاءً بلاستيكيًّا على شعرك واتركيه من ثلث إلى نصف ساعة لتحصلي على كافة فوائد العسل على شعرك، ثم اغسلي شعرك جيدًا من العسل.

3. تساقط الشعر:

يحتوي العسل على نسبة عالية من السكر التي تساعده على الاحتفاظ برطوبة الشعر، فعند وضعه على شعرك فأنت بذلك تحافظين على رطوبة الشعر وتقوين بصيلاته مما يمنع تساقطه.

4. علاج القشرة:

كما يحتوى العسل على مكونات مضادة للبكتريا مما يساعد علاج قشرة الشعر والحفاظ على فروه الرأس نظيفةً .

5. الشعر الجاف:

يعتبر العسل من أهم الـ خلطات للشعر الجاف .للتخلص من جفاف الشعر كل ما عليك فعله هو خلط ملعقة كبيرة من العسل مع كوبين من الماء الدافئ، اغلسي شعرك بها بعد غسله بالشامبو الخاص بك لتحصلي على شعر لامع ومتألق في الحال.

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