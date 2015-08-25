رسم الحواجب بالشعر الإصطناعي بتقنية حديثة

هل تعانين من الحواجب الرقيقة والرفيعة؟

إليك الحلّ البسيط لـ رسم الحواجب والحصول على حواجب كاملة ومرسومة بشكل جميل، بوساطة ملحقات من الحواجب، عمادها تقنية "براو بيرفيكت". هذا العلاج الثوريّ الجديد، يُصحّح الحواجب الخفيفة والمتفرّقة، كما يساعد في الحصول على الشكل الذي تحلمين به.ترتكز هذه التقنية على لاصق مفرغ بشكل الحاجب الذي تريدين الحصول عليه. توضع الشعيرات الاصطناعية ـ بعد ذلك ـ على الجلد أو الشعر الموجود. ثمّ يكون التالي مزج نوعين مختلفين من المساحيق. يطبّق أولاً المسحوق الفضفاض على الحاجب لوضع اللاصق، وبعده يستخدم المسحوق الملوّن لإخفاء المناطق الخالية من الشعر ولتشكيل حاجب طبيعيّ متوازن ومحدّد.

قد يعجبك : بالصور: أبشع نساء العالم يتحولن إلى ملكات جمال بالمكياج

إذا نجحت تقنية رسم الحواجب "براو بيرفيكت"، يبقى الشعر الملصق لمدّة 10 أيام، شرط الاعتناء بها بشكل جيّد، وإلا يُمكن أن تصبح غير صالحة بعد 5 أيام.

يُمكنك التصحيح وإضافة بعد التعديلات على حاجبيك في المنزل عبر استخدام قلم الشمع لتحديد الحواجب الذي بدوره يساعد على نمو الشعر.

تابعي أيضاً:

بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي

للأثرياء فقط: أغلى 6 مستحضرات في العالم