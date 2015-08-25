اسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين خططوا لمهاجمة يهود في ضريح يوسف

ذكر تقرير اخبارى أن قوات الأمن الاسرائيلية اعتقلت خلية تضم أربعة فلسطينيين من سكان طولكرم ونابلس وجنين بالضفة الغربية كانت تخطط لارتكاب اعتداء ضد مصلين يهود يدخلون ضريح سيدنا يوسف فى نابلس بشكل مستقل دون التنسيق مع قوات الأمن.

وذكرت الإذاعة الاسرائيلية انه تم اصدار التوجيهات إلى أفراد الخلية من قبل شخص يدعى محمد رأفت درويش من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة والذي سعى ايضا الى تزويدهم باسلحة، وقد اعترف المعتقلون بأنهم كانوا يعدون لارتكاب اعتداء بإطلاق النار ووضع عبوات ناسفة ضد المصلين اليهود حيث كلف كل منهم بمهمة معينة تمهيدا لتنفيذ هذه العملية. وستقدم ضدهم قريبا لوائح اتهام.

وقالت مصادر امنية ان اكتشاف هذه الخلية يدل مرة اخرى على سعي نشطاء التنظيمات "الارهابية "في قطاع غزة الى تدبير عمليات ارهابية انطلاقا من الضفة الغربية، وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".

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