أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين خططوا لمهاجمة يهود في ضريح يوسف

Google+ Print
اسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين خططوا لمهاجمة يهود في ضريح يوسف اسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين خططوا لمهاجمة يهود في ضريح يوسف
ذكر تقرير اخبارى أن قوات الأمن الاسرائيلية اعتقلت خلية تضم أربعة فلسطينيين من سكان طولكرم ونابلس وجنين بالضفة الغربية كانت تخطط لارتكاب اعتداء ضد مصلين يهود يدخلون ضريح سيدنا يوسف فى نابلس بشكل مستقل دون التنسيق مع قوات الأمن.

وذكرت الإذاعة الاسرائيلية انه تم اصدار التوجيهات إلى أفراد الخلية من قبل شخص يدعى محمد رأفت درويش من نشطاء حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة والذي سعى ايضا الى تزويدهم باسلحة، وقد اعترف المعتقلون بأنهم كانوا يعدون لارتكاب اعتداء بإطلاق النار ووضع عبوات ناسفة ضد المصلين اليهود حيث كلف كل منهم بمهمة معينة تمهيدا لتنفيذ هذه العملية. وستقدم ضدهم قريبا لوائح اتهام.

وقالت مصادر امنية ان اكتشاف هذه الخلية يدل مرة اخرى على سعي نشطاء التنظيمات "الارهابية "في قطاع غزة الى تدبير عمليات ارهابية انطلاقا من الضفة الغربية، وتشن قوات إسرائيلية حملات مداهمات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية والقدس بحثا عن فلسطينيين تصفهم بـ"المطلوبين".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365