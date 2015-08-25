اتفاق مصرى أمريكى على دعم تشكيل حكومة وفاق وطنى ليبية

استقبل السفير أسامة المجدوب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا جوناثان وينر والسفير الأمريكى بالقاهرة ستيفان بيكروفت، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع فى ليبيا وسبل إنجاح الحوار الأممى الجارى وعدم السماح بعرقلته، وكيفية التصدى لمخاطر تنامي الإرهاب فى ليبيا خاصة تنظيم داعش الإرهابى.

وأعرب المبعوث الأمريكى عن سعادته بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة لدعم الحل السياسي فى ليبيا، مؤكدًا أهمية تنسيق رؤى البلدين حول دعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المزمع تشكيلها عقب إقرار الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة فى مجالات بناء القدرات ورفع كفاءتها القتالية والأمنية للتصدي لتنظيم داعش الأرهابى.

من جانبه أعرب المجدوب عن تطلع مصر لاستقرار الأوضاع فى ليبيا الشقيقة لأهمية ذلك بالنسبة لمصر، وضرورة أن تكلل جهود الحوار السياسى بالنجاح فى جولة الصخيرات القادمة بالمغرب نهاية الأسبوع الجارى، من أجل حقن دماء الشعب الليبى الشقيق وإعلاء مصلحته الوطنية، والبدء فى دعم الحكومة للتخلص من براثن الإرهاب الغاشم وتحقيق تطلعات الشعب.

كما ناقش مساعد وزير الخارجية والمبعوث الأمريكى الخاص مسألة ارتباط ظاهرتى الإرهاب والجريمة المنظمة نظرًا لاستغلال الجماعات الإرهابية الأموال غير المشروعة من الاتجار فى البشر فى تمويل أنشطتها الإرهابية.

كما اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بن مصر والولايات المتحدة لتعزيز التوافق حول دعم جهود الحوار ودعم حكومة الوفاق الوطنى المزمعة من أجل الإسهام فى تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا وحفظ دماء الليبيين وتجفيف منابع الإرهاب الذى يهدد المنطقة ككل.

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