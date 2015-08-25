هادى يتسلم رسالة من أردوغان وأنصار صالح سلموا وحدات عسكرية للقاعدة

تسلم الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال استقباله في مقر إقامته المؤقت بالرياض لسفير تركيا لدى اليمن فضلى تشورمان، أكد فيها رغبة بلاده فى تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

كما أكد أردوغان وقوف تركيا إلى جانب اليمن في مختلف المراحل التي تمر بها لتتجاوز الظروف الراهنة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في كافة المدن والمحافظات اليمنية، موجها الدعوة لهادي لزيارة تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الرئيس هادي أشاد بدور تركيا ومواقفها الإيجابية تجاه اليمن، معربا عن أمله في المزيد من التطور في العلاقات بين البلدين، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها اليمن، وإمكانية تقديم الرعاية الصحية للجرحى من خلال نقلهم إلى المستشفيات في تركيا أو توفير ما يلزم لعلاجهم في اليمن، وكذلك إمكانية عودة تسيير رحلات الطيران التركي إلى مطار عدن

من ناحية أخرى أكد محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة أن ضباطا محسوبين على المخلوع علي عبد الله صالح سلموا وحدات عسكرية بأكملها إلى تنظيم القاعدة في اليمن.

وأضاف العرادة - في تصريح خاص لقناة "العربية الحدث" اليوم الثلاثاء - أنه تم تسليم جزء من المنطقة الثالثة التي تعد إحدى المناطق العسكرية اليمنية وتنتشر في محافظتي مأرب وشبوة، ويقع مركز قيادتها في مدينة مأرب بالكامل لتنظيم القاعدة.

وأوضح العرادة أن تنظيم القاعدة استولى على هذه المناطق العسكري دون أى مقاومة تذكر من قبل قوات صالح وميليشيات الحوثي.

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