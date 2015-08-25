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أوقاف القليوبية تشكل لجنة بالتعاون مع الأزهر لإنهاء "الخصومات"

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أوقاف القليوبية تشكل لجنة بالتعاون مع الأزهر لإنهاء "الخصومات" أوقاف القليوبية تشكل لجنة بالتعاون مع الأزهر لإنهاء "الخصومات"
شكلت مديرية أوقاف القليوبية، بالتعاون مع لجنة المصالحات بالأزهر، لجنة جديدة لبحث بعض الخصومات الواقعة فى نطاق المحافظة، حرصًا على إنهاء الخصومات بين الناس والإصلاح بين المواطنين.

وقال الشيخ صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف، إن إنشاء تلك اللجنة هو استكمال لدور رجال الأزهر والأوقاف فى تأدية رسالتهم فى الدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس.

حضر الاجتماع الأول للجنة عوض العشرى حسين، وكيل الوزارة، ممثلا عن محافظة القليوبية والشيخ إبراهيم إبراهيم الحاج، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ محمد نصار مدير عام الوعظ والدكتور السيد مسعد السيد مدير الدعوة بأوقاف القليوبية، وكل من ناصف عبدالحفيظ ومحمد شعبان، ومحمد السيد، أعضاء لجنة الفتوى بالأزهر.

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