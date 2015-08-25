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بالصور.. حى شرق بالإسكندرية يشن حملة تموينية موسعة

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شن حى شرق فى الإسكندرية، برئاسة اللواء سعيد الفوال، حملة تموينية موسعة، والمرور على المطاعم والكافيهات، وتحرير العديد من المحاضر بسبب وجود مخالفات بيئية وصحية.

وخرج مع الحملة العميد خالد كشك معاون محافظ الإسكندرية، وإيهاب فتحى معاون رئيس الحى لقطاع الخدمات، ويرافقه مفتش أغذية ومسئولو الأمن الصناعى ومفتشو تموين شرق، ومسئول الرصد البيئى.

وحررت الحملة 3 مخالفات رصد بيئى ومحضر عدم إعلان ، ومحضر اشتراطات صحية ومحضر إدارة بدون ترخيص و4 محاضر أمن صناعى، وسحب عينتين للتحليل.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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مصر 365

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