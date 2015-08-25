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ننشر أسماء ضحايا ومصابى الحادث المرورى بالمنيا

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ننشر أسماء ضحايا ومصابى الحادث المرورى بالمنيا ننشر أسماء ضحايا ومصابى الحادث المرورى بالمنيا
حصل "اليوم السابع" على أسماء ضحايا الحادث المروري الذى أسفر عن مصرع وإصابة 14 وهم كل من "عماد إسحاق حنا 40 سنة، ومقيم بقرية منسافيس بمركز أبو قرقاص وجثة لشخص في العقد الثالث مجهول الهوية.

فيما اصيب كل من "محمد مختار سيد " 35 سنة ومقيم بقرية طوه، و"أحمد عبد الحميد" 40 سنة، مقيم بطوه، محمود عيد 35 سنة البرجاية، رضا عياد 35 سنة، مقيم بطوه، ووليد محمد 35 سنة ومقيم الأخصاص ، وزكريا مسعود فانوس 59 سنة، ومقيم بقرية تله، وفتحى عبد الحكيم ومقيم بقرية سواده، و كساب سيد 48 سنة، ومقيم بالشرقية، وسعيد إبراهيم 41 سنة، ومقيم بالشرقية، وخالد محمد مصطفى 32 سنة، ومقيم بالشرقية، وعامر أحمد عبد الجواد 35 سنة، ومقيم بقرية ريدة.

تمت إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتم إيداع جثث المتوفين والمصابين بالمستشفى العام والجامعى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


>- مصرع وإصابة 14 فى حادث تصادم بالمنيا

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