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"المنوفية" تستخدم تكنولوجيا "النانو" فى حل تلوث الصرف الصحى

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"المنوفية" تستخدم تكنولوجيا "النانو" فى حل تلوث الصرف الصحى "المنوفية" تستخدم تكنولوجيا "النانو" فى حل تلوث الصرف الصحى
اجتمع اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية مع المهندس محمد فوزى حبيشى رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بطنطا والمهندس إبراهيم سلمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف وسط الدلتا بحضور وفد من الهيئة العربية للتصنيع ورئيس الإدارة المركزية لرى المنوفية وذلك لمناقشة تنفيذ عملية مشروع إعادة تأهيل محطات الصرف القائمة باستخدام تقنية النانو.

استعرض الاجتماع سبل الدعم والتنسيق والإجراءات التى اتخذتها هيئة مشروعات الصرف و موقف تلوث المصارف بمحافظة المنوفية وأثرها على مياه الشرب و التربة الزراعية بالإضافة إلى مشاكل بيئية واجتماعية وصحية للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع آليات إعادة تأهيل محطات الصرف الصحى بدمج تقنية النانو بالمحطات حيث أوضح المهندس محمد فوزى حبيش، رئيس هيئة الصرف أن هناك بدائل وضعت لحل أزمة الصرف والتى تعتمد على دمج تقنية النانو فى إعادة تأهيل محطات الصرف وتوفير محطات معالجة متنقلة لمعالجة المجارى المائية المفتوحة وسيارة الصرف المتنقلة بتقنية INNPT، وأكد أن استخدام هذه التقنية أكثر فعالية من إعادة تأهيل المحطات بالطرق التقليلدية والتى تستغرق أكثر من عامين بينما يمكن تأهيل المحطات بالتقنية الجديدة خلال ستة أشهر وبجودة أفضل للمياه حيث تعتمد على المعالجة الثلاثية والتى تعمل على إزالة لمسببات الأمراض، أما الطرق التقليدية تكون المعالجة ثانوية وابتدائية فقط.

ووجه أسامة فرج بضرورة إعداد دراسة جدوى وعمل دراسة مقارنة توضح الفروق الأساسية بين المحطات التقليدية والمحطات المعتمدة على تقنية النانو وأسلوب الاستخدام الفنى لها وطرق صيانتها وموائمتها للمحافظة والجهة المسؤولة والقرى الأكثر احتياجا ودور المشاركة المجتمعية فى نجاح هذا المشروع ، كما قرر عقد اجتماع السبت المقبل يضم ممثلين عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى والبيئة والرى والصحة لمناقشة هذا المشروع بشكل متعمق وآليات تفعيله بالمحافظة ودور كل جهة فى المساهمة فى حل مشكلة الصرف.

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