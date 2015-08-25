أخبار مصر للساعة 6.. "السيسى" يستهل رحلة روسيا بزيارة لـ"مجلس النواب"

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها تغطية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لروسيا، والتى يعقد خلالها مباحثات مع نظيره الروسى فلادمير بوتين، وأيضاً العاهل الأردنى الملك عبدالله، ومحمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، اللذان يزوران موسكو، لمناقشة سبل دعم العلاقات الثنائية، والعديد من الملفات والقضايا الإقليمية العالقة، وفى مقدمتها الشأن السورى.

وواصل "اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، متابعته لحركة الملاحة فى قناة السويس الجديدة، وإعلان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عبور أكبر سفينة حاويات للممر الملاحى الجديد، بحمولة قدرها 193 ألف طن، قادمة من هونج كونج..

وفيما يلى موجز أخبار السادسة :

- الرئيس السيسى يصل مقر مجلس النواب الروسى

- الإعلام الروسى: لقاء زعماء مصر والإمارات مع بوتين يغير الشرق الأوسط.. السيسى وعاهل الأردن يناقشان مع رئيس روسيا أزمة سوريا.. وتوقيع اتفاق الضبعة النووى غدا..وبحث إنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسى

- ننشر صور الرئيس السيسى لحظة وصوله مطار مونوكوفا بموسكو

- قوى سياسية ترحب بزيارة "السيسى" لـ"روسيا".. وتؤكد: تطوير للعلاقات المصرية الخارجية.. "الإصلاح والتنمية": انضمامنا للاتحاد الجمركى مع موسكو أمر وارد.. و"المصريين الأحرار": تعزز العلاقات العسكرية

- شركة روسية تستعد للمشاركة فى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة

- بالصور.. عبور أكبر سفينة حاويات قناة السويس الجديدة بحمولة 193 ألف طن.. السفينة تستوعب 19 ألف حاوية ويبلغ غاطسها 16 مترًا.. والقناة تشهد عبور 55 سفينة منها 26 فى القناة الجديدة

- بالفيديو.. لحظة تدمير القوات المسلحة لمخزن العبوات الناسفة بالشيخ زويد

- حرس الحدود يضبط 3 أطنان حشيش و5 بنادق قناصة بالحدود الجنوبية والغربية

- الحكومة تؤيد حملة "بلاها لحمة" لمواجهة تجار السوق السوداء.. وزير الزراعة من جنوب سيناء: أدعم الفكرة بطرح لحوم بديلة بـ55 جنيها للكيلو والمحافظات تتحمل الفرق.. و"الطور" ستتحول إلى سلة غذاء

- الشرطة تحاول تفرقة أهالى عشش السودان بالدقى خلال تسلم وحدات سكنية

- الأمن يلجأ لـ"طلقات الصوت" أثناء إزالة عشش السكة الحديد بشارع السودان

- رئيس حى الدقى: أهالى عشش السودان تطالب بتوفير شقق إضافية لأبنائهم

- أحلام الموظفين تتبخر فى الهواء.. تعديلات قانون الضرائب تزيد الرواتب 12.5 جنيه شهريًا.. المالية: رفع الشريحة المعفاة تكلف الخزانة 2.5 مليار جنيه سنويا.. وخبير: الزيادة لا تناسب ارتفاع الأسعار والتضخم

- إغلاق باب تسجيل المنظمات المتابعة للانتخابات.. وتسليم التصاريح غدا

- بعد الدستور والوفد ومع اقتراب الانتخابات.. الخلافات الداخلية تنتقل لـ"المؤتمر" بعد استقالة مسئول القاهرة.. مشادات بين الأعضاء بمؤتمر الحزب. وأمين راضى: جمال حنفى دفع 30 ألف جنيه للحزب وطلب استردادها

- جمارك المطار تحبط محاولة تهريب طائرات "تجسس" مزودة بكاميرات عالية الجودة

- "الأوقاف" تحيل إمام مسجد سيدى جابر بالإسكندرية للتحقيق لدعوته للتظاهر

- إيهاب طلعت يتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين و"الأعلى للصحافة" ضد "المصرى اليوم".. رئيس شركة بروموميديا: الجريدة حولت نزاعا تجاريا لابتزاز وتشويه الشرفاء بوقائع كاذبة.. سألجأ للطرق القانونية للحفاظ على حقى

- مصلحة السجون ترسل تقارير خيرت الشاطر الطبية لمستشفى حكومى لفحصها

- "الأموال العامة" تضبط مستريح الصعيد الجديد بعد استيلائه على 5 ملايين جنيه

- التعليم العالى: بدء المرحلة الثالثة للتنسيق الخميس بحد أدنى 50%

- حزب الله: أزمة نفايات لبنان وجه من وجوه الفساد المتراكم خلال آخر عقدين

- بالصور..الصدفة تجمع الفريق مهاب مميش ووالدة حجاج عبد العظيم بأحد المستشفيات

- الأمن يلجأ لـ”طلقات الصوت” أثناء إزالة عشش السكة الحديد بشارع السودان

- صور الرئيس السيسى لحظة وصوله مطار مونوكوفا بموسكو

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