بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل فى أول لقاءاته من العاصمة الروسية موسكو ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد.

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