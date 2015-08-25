أخبار عاجلة

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين

Google+ Print
بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين بعد لقاء السيسى.. محمد بن زايد يلتقى بوتين لبحث دعم العلاقات بين البلدين
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وعددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس فلاديمير بوتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل فى أول لقاءاته من العاصمة الروسية موسكو ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد.

- السيسى يبحث مع ولى عهد أبوظبى بموسكو بناء استراتيجية لمكافحة الإرهاب
>

- شركة روسية تستعد للمشاركة فى تطوير العاصمة الإدارية الجديدة
>

- السيسى يصل مطار مونوكوفا بالعاصمة الروسية.. ويبحث مع ولى عهد أبو ظبى فى مقر إقامته عددًا من القضايا الإقليمية.. ويلتقى رئيس البرلمان الروسى اليوم.. والرئاسة: الزيارة فرصة لتعزيز التعاون مع موسكو
>

- الإعلام الروسى: لقاء زعماء مصر والإمارات مع بوتين يغير الشرق الأوسط.. السيسى وعاهل الأردن يناقشان مع رئيس روسيا أزمة سوريا.. وتوقيع اتفاق الضبعة النووى غدا..وبحث إنشاء منطقة تجارة مع الاتحاد الأوراسى
>

- قوى سياسية ترحب بزيارة "السيسى" لـ"روسيا".. وتؤكد: تطوير للعلاقات المصرية الخارجية.. "الإصلاح والتنمية": انضمامنا للاتحاد الجمركى مع موسكو أمر وارد.. و"المصريين الأحرار": تعزز العلاقات العسكرية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا