رئيس الوزراء يشكل وحدة لمتابعة المشروعات من شباب أساتذة الجامعات

قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل وحدة لمتابعة المشروعات الكبرى، تابعة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف قياس جودة الأعمال، والوقوف على المشاكل والعوائق الفنية التى تواجه المشروعات والتدخل الفورى من متخذ القرار لحلها.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع أعضاء الوحدة اليوم، وهم مجموعة من شباب أساتذة الجامعات بالتخصصات المختلفة، تم اختيارهم من بين عدد كبير من المتقدمين، وسيتولون متابعة المشروعات القومية الجارى تنفيذها، مثل المشروع القومى للطرق، استصلاح وتنمية 1.5 مليون فدان، محور تنمية منطقة قناة السويس، مشروع الإسكان الاجتماعى، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، صيانة المدارس، وغيرها.

وأضاف السفير حسام القاويش أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة المشروعات المتوقفة والمتعثرة فى القطاعات المختلفة، للعمل على سرعة التدخل بها، واستكمالها، إضافة إلى متابعة المشروعات التى تم الانتهاء منها ولم يتم استغلالها.

وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن المهندس إبراهيم محلب خلال اجتماعه بهم أكد على أن دورهم فى هذه المرحلة مهم جداً، فالمتابعة بعلم وإخلاص هو ما نحتاجه هذه الأيام.

وأضاف: لقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تفاؤله بأعضاء هذه الوحدة، وأن هذه خطوة فى طريق تمكين الشباب، وإعطاء فرصة لهم خاصة أنهم من أفضل العناصر التى تم اختيارها.