على جمعة: مكان جسد النبى أفضل من الجنة والكعبة والملائكة والعرش والسماوات

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن "الإجماع قد انعقد بين المسلمين كافة على أن مكان جسد النبى الشريف هو أفضل مكان فى الدنيا فى المخلوقات، ومكان جسد الشريف أفضل من الكعبة والعرش والسماوات والجنة والنار والملائكة بإجماع المسلمين منذ 1400 عام".

وأضاف "جمعة" خلال حوراه ببرنامج "والله أعلم"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "cbc"، إن رسول الله أفضل المخلوقات إنما ليس أكبرها حجماً، موضحاً أن العرش من ناحية العظم هو أكبر مكانا ومنقوش عليه اسم النبى صلى الله عليه وسلم.

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