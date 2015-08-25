مصادر يمنية: الحوثيون يقصفون محافظة إب بالأسلحة الثقيلة

أفادت مصادر صحفية يمنية في محافظة إب وسط اليمن اليوم الثلاثاء أن مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، مدعومين بقوات عسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، واصلوا قصف مناطق غرب المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين والقوات الموالية لصالح قصفوا بالأسلحة الثقيلة والدبابات مواقع في مدينة العدين، غربي المحافظة، بما فيها "المعهد المهني"، وأوضحت المصادر أن مواجهات عنيفة اندلعت أيضا بين مسلحي الحوثي ومقاتلي المقاومة الشعبية في "نقيل جبل بعدان"، أسفرت عن مقتل 15 حوثيًا وإصابة آخرين.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المواجهات اندلعت عقب شن الحوثيون وقوات صالح عدة هجمات على المنطقة بغرض السيطرة على بعض القرى هناك، إلا أنهم لم ينجحوا، يشار إلى أن محافظة إب تشهد منذ أكثر من أربعة أشهر مواجهات عنيفة بين مسلحي الحوثي ومقاتلي المقاومة الشعبية الذين استطاعوا استعادة السيطرة على العديد من المناطق في المحافظة.

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