رئيس جامعة سوهاج يطمئن على استعدادات العام الدراسى الجديد

قام الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس جامعة سوهاج، يرافقه الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعى اليوم، شملت العديد من مبانى كليات الجامعة وإداراتها المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الجولة تأتى فى إطار متابعة استكمال أعمال الصيانة التى تتم حاليا استعدادا للعام الدراسى الجديد، حيث شملت كلية التعليم الصناعى وإدارات شئون طلاب كلية العلوم وكلية الآداب وإدارة السيارات، إضافة إلى مبنى الخدمات ومكتبات كلية الطب والعلوم ومركز اللغات والترجمة ومركز تكنولوجيا المعلومات.

وطالب رئيس الجامعة خلال جولته من مديرى الإدارات حسن التعامل وسرعة إنجاز المطلوب منهم، لاسيما فى الأمور التى تخص الطلاب .