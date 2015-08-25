بالصور.. العثور على دانة من مخلفات الحروب بجوار كنيسة فى مطروح

عثرت أجهزة الأمن بمطروح، على دانة متآكلة من مخلفات الحرب العالمية، المنتشرة بصحراء مطروح، وذلك بالقرب من كنيسة الملاك بمنطقة الريفية بمدينة مرسى مطروح.

وانتقل اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إلى مكان البلاغ فور تلقيه إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بوجود جسم غريب بالشارع المواجه لكنيسة دار الملاك، وذلك برفقة عدد من قيادات المديرية ومفتشى المفرقعات للمعاينة، وتم عمل كردون آمن حول مكان البلاغ.

بالفحص تبين أن الجسم المعثور عليه عبارة عن دانة مدفع من مخلفات الحروب وتم تعيين الخدمات اللازمة وأخطرت سرية الإزالة بالمنطقة العسكرية الغربية، لرفعها والتعامل معها بمعرفتهم.

وتم التنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بمطروح لمتابعة الموقف وتحرر المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة.



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