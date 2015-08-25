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جامعة دمنهور تعلن عن خطة البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس

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جامعة دمنهور تعلن عن خطة البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس جامعة دمنهور تعلن عن خطة البعثات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس
أعلن الدكتور محمد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور، عن خطة البعثات للعام الجديد للمعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، فى تصريحات له، أن خطة البعثات لهذا العام ضمت 14 مرشحا من المعيدين وأعضاء هيئة التدريس، بينهم 6 مرشحين فى الإشراف المشترك من كليات الطب البيطرى والعلوم والتجارة لجامعات اليابان وكندا وإيطاليا وروسيا الاتحادية، بالإضافة إلى ترشيح معيدة بكلية التجارة بجامعة إنجلترا، وترشيح 7 من أعضاء هيئة التدريس فى مهمة علمية قصيرة الأجل بعد الدكتوراه من كليات الطب البيطرى والصيدلة والزراعة لجامعات اليابان وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.
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