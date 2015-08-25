الحماية المدنية بالفيوم تنجح فى تفكيك عبوة ناسفة بالبنك الأهلى دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالفيوم، منذ قليل، فى تفكيك العبوة الناسفة التى عثر عليها داخل فرع البنك الأهلى بوسط مدينة الفيوم دون إصابات.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من الحماية المدنية بورود بلاغ من العاملين فى البنك الأهلى بوسط مدينة الفيوم، بالعثور على كيس بلاستيكى أسود به أسلاك وأشياء يشتبه أن تكون مواد متفجرة.

وعلى الفور انتقل فريق من الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم التعامل السريع وإخلاء المبنى بشكل كامل خلال دقائق من جميع العاملين به، وتم إخراج الكيس المشتبه فيه بالمكان المخصص لماكينات الصرف أمام البنك، وتم التعامل معه وتفكيكه وأحدث صوت تفجير، وتم تمشيط المبنى والتأكد من خلوه تماما من أى أجسام متفجرة أخرى.