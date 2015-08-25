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رفع 28 حالة إشغال طريق فى حملة على أسواق أسوان

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رفع 28 حالة إشغال طريق فى حملة على أسواق أسوان رفع 28 حالة إشغال طريق فى حملة على أسواق أسوان
شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية، حملة إشغالات كان من نتائجها رفع 28 حالة إشغال من الطريق العام.

وشملت الجهود رفع 17 حالة إشغال طريق بحى غرب تنوعت ما بين رفع إشغالات الباعة الجائلين، ورفع الإشغالات أمام المحلات التجارية، ومن على الأرصفة المخصصة للمشاة، ورفع مقهى مخالف وفتح بعض الشوارع المغلقة.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع 6 أشخاص من الخرسانة والحديد لحجز السيارات وميزان عادى و4 مواسير حديد واستاند بمنطقة كسر الحجر وحى العقاد وطريق السادات، ومنطقة التأمين الصحى فى نطاق حى جنوب مدينة أسوان، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الإشغالات.

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مصر 365