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رئيس جامعة المنيا يكرم عمداء الكليات السابقين

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رئيس جامعة المنيا يكرم عمداء الكليات السابقين رئيس جامعة المنيا يكرم عمداء الكليات السابقين
كرم الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا العمداء السابقين الذين أمضوا مدة العمادة بكليات الجامعة وهم الدكتور الحسيني محمد صابر العميد السابق لكلية التربية النوعية والدكتور عواد فرغلي العميد السابق لكلية العلوم، والدكتور شريف الصبان العميد السابق لكلية السياحة والفنادق والدكتور أحمد صقر العميد السابق لكلية الفنون الجميلة والدكتور عبد المنعم السيد العميد السابق لكلية دار العلوم والدكتورة سناء عارف العميد السابق لكلية التمريض والدكتور إيمان محمد طه العميد السابق لكلية الطب البيطري والدكتور حصافي محمد كمال العميد السابق لكلية الزراعة والدكتور طارق مصطفى العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات .

وقدم الدكتور أبو المجد للعمداء السابقين درع الجامعة تقديراً لهم عن الفترة السابقة التي قضوها في خدمة الجامعة والوطن ، وأضاف أن خروجهم من المنصب لا يكون عائقاً في استمرار عطائهم وأننا جميعاً نبنى معاً في الجامعة وسيأتى من يستمر في البناء من بعدنا .

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة الذي عقد اليوم بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة وأمين الجامعة وطلب من العمداء الحاليين الاستفادة من خبرات ونصائح العمداء السابقين للإرتقاء بمستوى كلياتهم.

ووجه رئيس الجامعة رسالة باسم جميع أعضاء المجلس بالشكر والتقديرللعمداء السابقين ، وأن كل عميد كان يؤدى واجب ورسالة ويجب أن نرسخ علاقتنا جميعاً داخل الجامعة على حب الجامعة ، وأننا نعمل داخل مؤسسة عريقة لا نستطيع أن نوفى حقها علينا وحق وطننا العزيز .

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مصر 365

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