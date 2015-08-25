وزيرة التطوير الحضارى ومحافظ الإسكندرية يتفقدان تطوير محور المحمودية

تفقدت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضارى والعشوائيات، يرافقها هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، أعمال التطوير والنظافة التى تتم بمحور المحمودية.

وخلال الجولة قام المحافظ بصحبة الوزيرة بالمرور على الملعب، والحديقة العامة، التى تم إنشاؤهما لخدمة أهالى منطقة سباهى بالسيوف، ويعد هذا الملعب هو الثانى من نوعه، الذى يتم إنشاؤه على طول محور المحمودية بعد ملعب كفر عشرى، وذلك لاستغلال المحور فى الأعمال، التى تخدم أهالى المناطق المختلفة بطول المحمودية ولمنع عودة المناظر غير الحضارية بها.