بالصور.. طلاب ثانوية أزهرية دور ثانى بطهطا يحطمون الأبواب بعد فشلهم فى الغش

شهدت لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الأربعين بمدينة طهطا شمال محافظة سوهاج والبالغ قوام الممتحنين بها 540 طالبا من معاهد نزلة القاضى والصفيحة والجريدات قيام الطلاب بتحطيم زجاج ومقاعد وكراسى وأبواب المعهد وإلقائها من الطوابق العليا وذلك بعد فشلهم فى أعمال الغش بمادة التفسير فى الفترة الأولى الأمر الذى نتج عنه حالة من الهياج بين الطلاب وفقد ملاحظين السيطرة على الموقف .

وعلى الفور تم إبلاغ اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج والذى قرر سرعة التحرك للسيطرة على الموقف بمعرفة اللواء عاطف أبوالعباس نائب المدير للشمال والعميد عمر الخطاب رئيس فرع الشمال والرائد محمد مجلى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا وذلك على رأس تشكيل من قوات الأمن وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وتهدئته ومنع عملية الإتلاف الجماعى للمعهد وتم إقناع الطلاب بضرورة الإلتزام ودخول الفترة الثانية من الامتحان بمادة الحديث وهذا ما تم بالفعل الأمر الذى أنقذ اللجنة من كارثة محققة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حالة الهياج والشغب التى قام بها الطلاب والبالغ عددهم 240 طالبا داخل لجنة الامتحان بمعهد الأربعين الأزهرى والذى يضم طلابا ممتحنين من معاهد نزلة القاضى والصفيحة والجريدات، وإلقاء القبض على 11 طالبا ممن قاموا بإتلاف وتحطيم زجاج ونوافذ المعهد والأبواب وإلقاء الأثاث من الطوابق العليا بعد عدم تمكنهم من أعمال الغش الجماعى.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة التى كانوا يحاولون استخدامها فى أعمال الغش.

وعلى جانب آخر حضر الدكتور أحمد حمادى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والذى أصدر تعليما بسرعة تشكيل لجنة من الإداريين بالعهد لحصر التلفيات والتى توصلت قيام الطلاب بائتلاف عدد 30 مقعدًا و32 شباكا، وبابين وكرسيين بسبب فشلهم فى الغش.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب والواقعة بناء على التعليمات، التى ستصدر للمنطقة من مشيخة الأزهر.

يذكر أن هناك تكليف من رئيس قطاع المعاهد الأزهر الدكتور محمد الأمير لشومان محمد أحمد والدكتور موهوب محمد عيسى من منطقة سوهاج الأزهرية لمتابعة سير أعمال الإنتحانات بلجنة معهد الأربعين الإبتدائى والتى يؤدى فيها الأمتحان 3 معاهد ثانوية فى الدور الثانى وفور القيام بأعمال المتابعة وضبط اللجان قام الطالب بالجمهر بين الفترتين وقاموا بإلقاء الطوب والحجارة على المبنى وتحطم الأبواب والشبابيك وإلقاء المقاعد من الطوابق العليا خارج السور .

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بالأزهر أنه هناك قرارات رادعة سوف تطال الجميع بالأزهر ليكونوا عبرة لمن دونهم فى باقى أيام الامتحان.



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