محافظ المنوفية: الجمعيات الأهلية ضرورة لكل المجتمعات ولبنة لبناء الوطن

شهد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، فعاليات حفل تكريم رموز العمل الاجتماعى والأهلى بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والسكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية والمهندس فرج سليمان وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمنوفية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة المنوفية تعد من المحافظات الرائدة فى العمل الاجتماعى والعمل الميدانى والأهلى وتقوم الجمعيات الأهلية بتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة لإشباع احتياجات المجتمع وتحقيق الرفاهية الاجتماعية للمواطنين بالإضافة إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضرورة لكل المجتمعات ولبنة أساسية لبناء وطننا الغالى فهي لا تحقق جانب الانتماء فقط ولكن تتيح الفرصة لكل مواطنين الحق في المشاركة والتخطيط لاحتياجاتهم.

كما أكد محافظ المنوفية أنه لا يمكن إغفال تأثير دور منظمات المجتمع المدنى وأهمية العمل الاجتماعى والأهلي في إحداث نهضة حقيقية وتنمية شاملة من أجل بناء مجتمع يسوده روح الحب والود والتعاون وتقديم أفضل خدمة للمواطنين حيث تتيح الجمعيات الفرصة للابتكار والتجديد والتطوير وكذا السرعة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تؤديه منظمات المجتمع في تقديم المساعدات الإنمائية علي مستوى المحافظة وتقديم الخدمات الإجتماعية وتنفيذ برامج التنمية الأخرى كمكمل للمؤسسات الحكومية.

وفى ختام الحفل قام الدكتور طلعت عبد القوى بإهداء درع الاتحاد لمحافظ المنوفية كما قام المحافظ بتكريم رموز العمل الأهلى والاجتماعى بالمحافظة اعترافًا وتقديرًا لما قدموه لخدمة المحافظة وتشجيعًا لباقى الجمعيات ورموز العمل لتقديم المزيد لخدمة الوطن والمواطن.

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