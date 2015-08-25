مجمع إعلام طنطا يدشن مبادرة بعنوان "بيئة نظيفة"

دشن مجمع إعلام طنطا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "بيئة نظيفة"، وبدأت المبادرة بندوة إرشادية بقاعة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة وبحضور عدد من المهندسين الزراعيين والرائدات الريفيات المعنيات بالأمر من قرى المحافظة.

وتستهدف المبادرة تنظيم 8 ندوات توعية فى 8 قرى "الأكثر فى حرق قش الأرز" مثل قرى سبرباى واخناواى وقحافة وكفر عصام والحما وخرسيت.

واستعرضت الدكتورة شيماء عبد الرحمن، أخصائى الإعلام بالمركز، تجربة الصندوق المصرى السويسرى للتنمية فى عمل الكمبوست "السماد العضوى"، والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية.

وأكدت قيمة مثل تلك المشروعات فى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب، وزيادة دخل الأسر داخل القرى، كما أنها تعكس كيفيه الانتفاع من موارد البيئة المحيطة.

كما حاضر فى اللقاء عدد من مهندسى الإرشاد الزراعى الذين أوضحوا أن المخلفات الزراعية فى دول العالم لا تمثل مشكلة، إنما تعتبر ثروة ولكن عندنا تمثل مشكلة كبيرة يجب أن نتخلص منها نهائيا ونستغل هذه المخلفات فى صناعات مفيدة للمزارعين وللبيئة من حوله، وذلك يستلزم تغيير سلوك وعادات المزارعين تجاه هذا الموضوع.

وقالت شيماء شيخون، من جهاز شئون البيئة، إن البيئة والزراعة والإعلام شركاء لا ينقسمون فى العمل من أجل الحفاظ على بيئتنا نظيفة، ويكفى ما نعانيه من ظاهرة الاحتباس الحرارى بسبب كثرة العوادم، وأشارت إلى أن معدلات الحرق لقش الأرز قلت كثيرا عن السابق، وأن البيئة تطرح الكثير من البدائل للمزارعين وتؤجر المعدات لمن تتوفر لديه قطعة أرض يقوم فيها بكبس قش الأرز، كما تعطيه الأكياس والمواد اللازمة.. وأدار اللقاء همت أنور، وشيماء عبد الرحمن، وإبراهيم عبد النبى.