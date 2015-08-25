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لو عاوز تحافظ على سلامة عقلك لما تكبر.. العب رياضة بانتظام

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لو عاوز تحافظ على سلامة عقلك لما تكبر.. العب رياضة بانتظام لو عاوز تحافظ على سلامة عقلك لما تكبر.. العب رياضة بانتظام
يتمكن الأطباء قريبا من تحديد طبيعة وكيفية النشاط البدنى عن طريق تصوير خلايا المخ، حيث يميل الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية عالية إلى أن يكون حجم خلايا المخ لديهم أكبر والمادة البيضاء أكثر سلامة من أقرانهم الأقل لياقة.

وكشفت دراسة جديدة أن كبار السن الذين يمارسون النشاط البدنى بمعدلات معتدلة بانتظام، يتمتعون بنشاط فى خلايا المخ، مقارنة بالآخرين الذين لا يمارسون نشاطا رياضيا أو حركيا، حيث ارتبط هذا التباين مع تحسن الأداء الإدراكى.

وقالت الدكتورة "آنييشكا بروينسكا" الباحثة فى "معهد بيكمان للعلوم المتقدمة"، نحن فحصنا أكثر من 100 شخص من كبار السن تراوحت أعمارهم ما بين 60 و80 عاما، حيث تم الاستعانة بجهاز تسارع لقياس موضوعى لمستوى نشاطهم البدنى لأكثر من أسبوع.

كما قام الباحثون باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسى الوظيفى، لتتم ملاحظة حدوث تغيرات فى مستويات الأكسجين فى الدم فى خلايا المخ مع مرور الوقت، والتى تعكس نشاط المخ، فضلا عن تقييم النبضات العصبية الرابطة بين خلايا المخ.

وأوضحت "بروينسكا" أنه قد لوحظ أن نشاط المخ كان الأعلى بين كبار السن الذين ينتظموا فى مزاولة نشاطا حركيا، مقارنة بأقرانهم ممن يعيشون حياة رتيبة هادئة.

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مصر 365

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