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على طريقة الجدود.. طبيب ألمانى يوصى بثقب بثور البشرة بإبرة لسرعة علاجها

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على طريقة الجدود.. طبيب ألمانى يوصى بثقب بثور البشرة بإبرة لسرعة علاجها على طريقة الجدود.. طبيب ألمانى يوصى بثقب بثور البشرة بإبرة لسرعة علاجها
عن الجدل القديم حول ما إذا كان يجب فقء البثرة أو تركها كما هى، يقول طبيب أمراض جلدية ألمانى "اثقبها وعالجها بسرعة".

ويقول الدكتور هانز-جيورج داور من الرابطة الألمانية لأطباء الجلدية، إن البثور تحدث عندما "تنفصل الطبقة الخارجية العليا من الجلد عن النسيج الموصل وعندها يتجمع السائل النسيجى بينهما".
>ويضيف داور أنه فى حين يستغرق علاج البثرة بدون تدخل أسبوعين تقريبا، فإن ثقب الطبقة العليا من الجلد خمس أو ست مرات بإبرة ساخنة ثم الضغط عليها لإخراج السائل سوف يسرع العلاج.
>ولكن حذر من "تمزيق الطبقة العليا من الجلد لأن هذا سوف ينتج عنه جرح غائر وقد يتسبب فى حدوث عدوى ".
>وبعد الإجراء الذاتى البسيط يجب تطهير المنطقة - باليود على سبيل المثال- وتغطيتها بلصقة طبية، وسوف يسقط الجلد الميت فيما بعد.

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