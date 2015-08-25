دراسة دنمركية تؤكد مقولة "قرص اسبرين فى اليوم يغنيك عن طبيب القولون"

أظهرت دراسة دنمركية جديدة أن الحرص على تناول قرص أسبرين أطفال أو قرصين فى اليوم على مدى خمس سنوات قلص مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وقالت دراسات سابقة إن الأسبرين ومضادات الالتهاب اللاستيرويدية يمكن أن تحمى من سرطان القولون لكنها لم تكن واضحة بشأن الجرعة ولا مدة الاستخدام لتحقيق الفوائد.

لكن الآن وباستخدام بيانات أكثر من 113 ألف شخص حاول الباحثون تحديد العلاقة بين الأسبرين ومضادات الالتهاب الأخرى ومدة التداوى بها وبين معدلات الاصابة بسرطان القولون.

وبشكل عام تفاوتت مخاطر الإصابة بسرطان القولون بناء على السن والعرق وأسلوب الحياة، وقال المعهد الوطنى للسرطان أن أكثر من 90 فى المئة من الحالات هى لاشخاص تزيد اعمارهم على 50 عاما.

وتشير الدراسة الدنمركية الجديدة إلى أن أخذ جرعة صغيرة من الأسبرين بشكل دائم على مدى خمس سنوات على الأقل قلص فيما يبدو خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 27 فى المئة.

وكتب الباحثون فى دورية حوليات الطب الباطنى أنه على العكس من ذلك فإن تناول الأسبرين بشكل غير مستمر لم يغير من مخاطر الإصابة بسرطان القولون.

وقال الدكتور سورين فريس من المركز الدنمركى لأبحاث جمعية السرطان فى كوبنهاجن لرويترز هيلث "ما لم يؤخذ الاسبرين بجرعات صغيرة مستمرة لن تتحقق حماية تذكر من سرطان القولون".