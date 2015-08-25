التقرير الدولى للزهايمر: الخرف يصيب شخصًا كل 3.2 ثانية

لفت التقرير الدولى للزهايمر 2015 إلى أن من المتوقع أن تشهد أعداد المصابين بمرض الخرف ارتفاعًا شديدًا خلال العقود المقبلة وذلك أثناء تقديم علماء لهذا التقرير اليوم الثلاثاء فى العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح التقرير أن كل 3.2 ثانية يصاب إنسان بداء الخرف على مستوى العالم.

ويعيش فى الوقت الراهن 46.8 مليون شخص مصاب بمرض الخرف على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 74.1 مليون شخص فى عام 2030 وإلى 131.5 مليون شخص فى عام .2050

وقدر التقرير التكاليف الاجتماعية والاقتصادية لرعاية مرض الخرف بـ818 مليون دولار سنويا (نحو 711 مليون يورو).

يشار إلى أن الخرف مصطلح كلى للعديد من الأمراض التى تظهر فى العادة فى السن المتقدمة، وتشترك هذه الأمراض فى تواصل تلف الخلايا العصبية فى الدماغ وتراجع القدرات الذهنية والقدرات اللغوية والقدرات الحركية بشكل يجعل المصاب عاجزًا عن تحمل أعباء الحياة اليومية، ولا تزال أسباب هذه الظواهر غير معروفة على نطاق واسع.